Cengiz Ünder'in yerine transfer hamlesi: Plan ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Cengiz Ünder'in takımdan ayrılması durumunda Sarı-Lacivertlilerin izleyeceği yol haritası belli oldu. Cengiz Ünder'den 10 milyon euro bekleyen Fenerbahçe, milli futbolcunun satışı halinde Brezilyalı futbolcuya yönelecek.

Fenerbahçe'nin geride bıraktığımız sezon başında 15 milyon euroya transfer ettiği Cengiz Ünder, ilk sezonunda beklentileri karşılayamamıştı.

İsmail Kartal'ın yerine göreve getirilen Jose Mourinho'nun, Cengiz Ünder'i kadroda düşünmediği öne sürülürken, Sarı-Lacivertlilerin transfer planı ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in satışı sonrası Wesley'i renklerine bağlamak istiyor.

Cengiz Ünder'den 10 milyon euro bekleyen Fenerbahçe, milli futbolcuyla vedalaşması halinde Wesley için yaptığı teklifi yükseltecek.

Corinthians'ta forma giyen 19 yaşındaki Wesley'in Fenerbahçe'nin yanı sıra İngiliz ekipleriyle de adı anılıyor.