Cengizköy’de çıkan yangında 46 ağaç yandı

Cengizköy’de dün 13.30 sıralarında köprü üstü eski tren yolu mevkiinde, Salih Avcıoğulları'na ait 8 dönümlük narenciye bahçesinde, sebebi henüz tespit edilemeyen bir yangın meydana geldi.



Polis, çıkan yangın sonucu 20 bodur hurma, 20 nar, 6 narenciye ağacı ile 20 kelepçeli 6 metre uzunluğunda su borusu ve 5 top 100 metre uzunluğunda damlama su lastiği yandığını açıkladı