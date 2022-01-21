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Cengizköy’de feci kaza... 1 kişi hayatını kaybetti!

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21/01/2022

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Cengizköy’de feci kaza... 1 kişi hayatını kaybetti!

Cengizköy'de meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki Pakistan uyruklu Umair Ahmad hayatını kaybetti. Kazaya 175 miligram alkol tesiri altında Ünsal Yılmaz neden oldu.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

Gemikonağı - Güzelyurt Anayolu üzerinde,  Muhammet Ünsal Yılmaz (E-21), 175 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki EK 230 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Cengizköy dahilinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Umair Ahmad yönetimindeki NZ 672 plakalı motosiklet ile çarpışmışlardır.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Umair Ahmad olay yerinde yaşamını yitirmiştir.  Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

21/01/2022 23:35
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TAGS: Cengizköy’de feci kaza... 1 kişi hayatını kaybetti!
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