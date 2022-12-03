Cengizköy’de trafik kazası 1 kişi ağır yaralandı 

Cengizköy’de bugün saat 03.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır üç kişi yaralandı.

Kaza, Cengizköy’de Cemal Eruç Caddesi üzerinde Tayip Doğan’ın (E-23), 117 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GM 944 plakalı salon aracıyla virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkması ve banketin dışında bulunan boş alan içerisindeki bordür taşlarına çarpıp takla atması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu araç içerisinde sıkışan şahıslar itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarıldı.

Kazada hafif yaralanan araç sürücüsü Tayip Doğan ile araçta yolcu olarak bulunan, Mustafa Keskin (E-21) ve yine ayni araçta yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Mücahit Hilmi Eker’in (E-20) tedavisi kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.

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03/12/2022 11:30