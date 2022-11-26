Cengo Püsküllü Parkı’nda Teknolojik Kerpiç Uygulaması

KTMMOB Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi tarafından, bugün Teknolojik Kerpiç Yapımı ve Uygulamalı Eğitim düzenlendi.

Çocuklar için sportif, kültürel ve sosyal projeler geliştiren ve bu alanlarda gelişimlerini sağlamak, bilgi/ beceri ve mutluluklarını artırmak amacıyla kurulan Cengo Vakfı, Girne Püsküllü bölgesinde çocuklar ve gençler için park ve aktivite alanı proje inşası yürütüyor.

Cengo Vakfı’ndan yapılan açıklamada 800m2 lik alan içerisinde tasarlanan Toprak Büfe, engelli wc ve depo alanı ‘Teknolojik Kerpiç’ olarak adlandırılan sıkıştırılmış topraktan yapılıyor. Bu yapım tekniği, yaşam konforunu en iyi düzeyde sağlayan bir uygulamadır.

Toprak Büfe’nin yapımı Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından desteklenmekte olup, Kıbrıs Mimarisi’ nin kültürel mirası olan toprak yapıların kullanımının yaygınlaşması için Cengo Vakfı – Kıbrıs Vakıflar İdaresi birlikte çalışmalar sürdürüyor.

.Girne Püsküllü bölgesi Cengo-V Parkında, bugün KTMMOB Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi tarafından Teknolojik Kerpiç Yapımı ve Uygulamalı eğitim düzenlenmiş ve birçok mimar, mühendis ve ilgili vatandaşlar katıldı.

Y.Mimar Özge Özbekoğlu tarafından yapılan uygulamalı eğitimde toprak yapıların en önemli özelliğinin ‘en iyi yaşama koşullarını en az miktarda enerjiyle sağlamak” olduğunu ve KKTC’nin enerji ithal eden bir ülke olduğu halde evlerimizde her odada bir klima ile ancak serinleyebilme sorununa değindi.

21.yüzyılda bize yakışanın çevre ve insan dostu barınaklarımızda yaşamlarımızı sürdürmemiz olması gerekliliği aktarıldı.

Proje danışmanlığını yürüten Prof. Dr. Bilge Işık’in da katıldığı eğitimde birçok teknik detaylar da değerlendirilip paylaşıldı.

Girne Belediyesi tarafından sağlanan alan içerisine yapımı süren projeye birçok gönüllü ve hayırsever de katkı koyuyor.

Bununla birlikte TC Belediyeler Birliği ile ortak protokol tarafından çocuk oyun grupları da Rize Belediye’si tarafından hibe edildi.

Sadece Kıbrıs mimarisine olan katkısı değil, insan ve çevreye yaptığı olumlu sonuçlarının, modern kullanım çözümleri ve daha birçok konunun derinlemesine konuşulduğu uygulamalı eğitim son derece faydalı tamamlandı.

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26/11/2022 17:21