Cenk Berkalp'e 20 maç, Aykut'a 2 maç ceza

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 24-25 Aralık 2021 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

Lefke’de oynan Lefke-Türk Ocağı Limasol maçında çıkan olaylar nedeniyle Lefke Teknik Direktörü Cenk Berkalp’e 20 maç, Lefke oyuncusu Aykut Esmeraslan’a 2 maç resmi müsabakadan men cezası verildi. Cenk Berkalp’e ayrıca birlikte soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verildi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

1.16071 maç numarayla 26/12/2021 tarihinde Lefke 16 Ağustos Stadında oynanan Lefke T.S.K.– Türk Ocağı L.S.K. AKSA Süper Lig müsabakasında, bitiş ile birlikte meydana gelen olaylarda, Lefke .TS.K. 105947 lisans numaralı Aykut Esmeraslan’ın sportmenliğe aykırı hareketleri ve spor ahlakına / etiğine aykırı davranışları sebebi ile; yine ayni maçta, Lefke T.S.K. Teknik Direktörü 1031 lisans numaralı Cenk Berkalp’ın saldırı ve darp eylemleri ile DS-9/2021-2022 sevk numarası ile Kurulumuza sevk edilmişlerdir.

Kurulumuz, yapılan sevk ile ilgili adı geçen kişiler hakkında düzenlenen raporları ve yayıncı kuruluşun görüntülerini inceledikten sonra, Aykut Esmeraslan’ın sportmenliğe aykırı davranışta bulunduğu; Lefke TSK Teknik Direktörü Cenk Berkalp’ın ise saldırı ve darp fiilini işlediğine bulgu yapar, sonuç olarak;

a) Lefke T.S.K. futbolcusu 105947 lisans numaralı Aykut Esmeraslan’a DT 35 (1)’in ihlalinden dolayı DT 35 (1) (A) uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası verilmesine;

b) Lefke T.S.K. Teknik Direktörü 1031 lisans numaralı Cenk Berkalp’a DT 44 (1) ‘in ihlalinden dolayı DT 44 (1) ( c) uyarınca 20 (Yirmi) resmi müsabakadan men cezası ile birlikte soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

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29/12/2021 12:30