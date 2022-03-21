Cenk Eren hayatının şokunu yaşadı

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21/03/2022

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Cenk Eren hayatının şokunu yaşadı

Evini harabeye dönüştürdüler

Cenk Eren, geçtiğimiz yıl İstanbul’daki evini Suudi Arabistanlılara bir yıl kontratla kiraya verdi. Şarkıcı, 6 ay önce de evini sattı. Eren önceki gün evin yeni sahiplerinin kendisine gönderdiği video ile neye uğradığını şaşırdı. Kiracılar, evin içini adeta harabeye çevirdi. Şarkıcı, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı: “Bir atasözü var, ‘Beş parmağın, beşi de bir olmaz’. Öyle düşünmek istiyorum. Arap dostlarımız kiraladıkları daireyi böyle kullanıp bırakıp gitmiş. Vicdanla alakalı bir durum.”

21/03/2022 09:01
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TAGS: Cenk Eren
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