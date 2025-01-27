Cenk Eren neden estetik yaptırdığını açıkladı

Cenk Eren Mart 2024'te yüzünü gerdirmek için bıçak altına yatmıştı. Operasyondan 9 gün sonra yüzünün halini paylaşan Eren, "Nasıl olmuş? Artık sakal ve bıyık yok. Filtre de yok" mesajını yazmıştı.

58 yaşındaki şarkıcının paylaşımı büyük ilgi görmüştü.

Cenk Eren operasyonun üzerinden 10 ay geçtikten sonra Instagram hesabından neden estetik yaptırdığını açıkladı.

Son halini yayınlayan Eren, "Bana dediler ki 'Cenk Bey neden ameliyat oldunuz?' Cevap veriyorum, böyle görünmek için. Saygılar, sevgiler" ifadelerini kullandı.