Cenk Soydan da temaslı

İki toplumlu Sağlık Komitesi eş Başkanı Dr. Cenk Soydan'da karantinaya alındı. 

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11/12/2020

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Cenk Soydan da temaslı

İki toplumlu Sağlık Komitesi eş Başkanı Dr. Cenk Soydan da karantinaya alındı. 

Sabah saatlerinde Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bir işçi başı ve eşinin koronavirüse yakalanmasının ardından Cenk Soydan da temaslı olarak karantinaya alındı.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Bülent Dizdarlı, pozitif çıkan işçi başı ile temas edenlerin ilk test sonuçlarının negatif çıktığını ve sağlıklarının iyi olduğunu söyledi.

11/12/2020 13:52
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TAGS: cenk soydan
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