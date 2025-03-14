Cenk Tosun Japonya yolunda

Fenerbahçe Cenk Tosun'nun, Japonya ekibi Urawa Red Diamonds'a transferi konusunda anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Cenk Tosun'nun, Japonya ekibi Urawa Red Diamonds'a kiralık transferi konusunda anlaşma sağladı.

Bu sezon boyunca tüm kulvarlarda sadece 17 maça çıkan Cenk Tosun, toplamda 283 dakika sahada kaldı ve 2 gol, 1 asistle takımına katkı sağladı.

14 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında FIFA Kulüpler Dünya Kupası düzenlenecek. Urawa da orada mücadele edecek. Cenk Tosun'nun kiralık sözleşmesi, bu turnuvanın bitimine kadar olacak.