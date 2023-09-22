Cenk Tosun, Quaresma ve Bobo'yu yakaladı

Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 12. golünü kaydetti.

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22/09/2023

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Cenk Tosun, Quaresma ve Bobo'yu yakaladı

Karşılaşmada Beşiktaş'a bir puanı getiren kritik golü atan milli oyuncu, böylece siyah-beyazlıların Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında ikinci basamağı paylaşan Bobo ile Ricardo Quaresma'yı yakaladı.

Oktay Derelioğlu, 14 golle siyah-beyazla formayla Avrupa'da en fazla fileleri havalandıran oyuncu konumunda bulunuyor.

Cenk Tosun, ayrıca bu sezon ise ilk kez gol sevinci yaşadı.

İşte siyah-beyazlıların Avrupa'daki golcüleri:

22/09/2023 10:22
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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