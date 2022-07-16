Cenk Tosun yuvaya golle döndü: Beşiktaş 1-0 Mainz

Beşiktaş hazırlık maçında Mainz'ı 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların tek golü, takımdaki üçüncü dönemine başlayan Cenk Tosun'dan geldi.

ads ads ads
16/07/2022

ads
ads
Cenk Tosun yuvaya golle döndü: Beşiktaş 1-0 Mainz

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Beşiktaş hazırlık maçında Bundesliga ekiplerinden Mainz ile karşılaştı.

Bundan önce oynadığı hazırlık maçlarında Werder Bremen'i 2-1 mağlup edip Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, üçüncü hazırlık maçında Alman ekibini mağlup etti.

Sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ta golü kaydeden isim Cenk Tosun oldu. Everton'daki sözleşmesi sona eren ve Beşiktaş'ta üçüncü dönemine başlayan milli golcü, attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yanı sıra yeni transfer Gedson Fernandes de mücadeleye ilk 11'de başladı. Wout Weghorst ile Jackson Muleka ile karşılaşmaya ikinci yarının başında dahil oldu.

Beşiktaş bu maçla birlikte Avusturya kampını noktaladı.

16/07/2022 10:14
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Cenk Tosun, Beşiktaş, Mainz
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.