Cenk Uzunoğlu: Koridorda yaşam kurulur mu?

Son 30 yılda dünyada olanlar Kıbrıs’ta birleştirme yoluyla çözüm bulma adına yaptırtılmaya çalışılanın tam tersi yönünde.

Bize yaptırtılmak istenenin tersini başka coğrafyalarda yaptırtmaya çalışan da ayni ülkeler.

Esas düşündürücü ve düşündürtmesi gereken de bu.

Ayrıştırmaya, bölmeye çalıştıkları ülkeleri yarım asır önce bir araya getirip ülke olarak ortaya çıkaranlar da yine ayni ülkeler.

Balkanlarda ve yanı başımızdaki coğrafyada etnik ve dini ayrışmaya göre sınırların çizilmesine her türlü destek var.

Kıbrıs’ta ise birleştirme çabası var.

Sormak gerekmez mi ‘’niye’’ diye.

Bizim açımızdan ucu nereye varacağı düşünülmeden, adayı ve çevresini ‘’enerji koridoru’’ yapmak için.

Bizim ve Türkiye’nin önde gelen siyasetçileri de batının ada üzerinden ‘’enerji koridoru’’ yaratma hedefini kendileri tespit etmiş gibi bu hedefe meze olacak demeçler veriyorlar.

Böylelikle kendilerince dünya siyasi platformuna çıkmış olduklarını sanıyorlar.

Hâlbuki koridorda yaşanır mı diye sormak lazım.

Ya da koridorda yaşam kurulur mu?

Evlerdeki koridorlarda mobilya bile olmaz.

Olsa olsa bir yerden bir yere giderken kullanılır koridor.

Üzerinde yaşam olmaz. Gelecek planlanmaz.

Koridorda olsa olsa ancak trafik olur.

Açık, engelsiz, engebesiz olmasıdır önemli olan ‘’koridorun’’.

Anlayacağınız niye birleşelim sorusuna verilecek cevaplardan fazla bugüne kadar kafa yormadığımız düşünülmesi gereken cevapsız sorular vardır.

Tüm dünya dini ve etnik bölünmeye meyil edilirken Kıbrıs’ta niye bir araya geleceğimizin cevabını doğru dürüst cevaplayan yok.

Barış için mi?

Anlaşması olmasa da barış 40 yılı aşkındır var.

Barışın nasıl bir şey olduğunu kafayı kaldırıp şöyle bir etrafındaki bölgeye bakarsan senin adanda olduğunu görürsün.

Akıncı ve ekibinin müzakere sürecine yaklaşımı ve müzakere etmekteki yetkinliği ile hastane çalıştırıyor olsalar çok insan ‘’iyi niyetten’’ dolayı ölmüş olurdu.

Günü geldiğinde yine de süreci götüren ekibe değil esas olarak içeriğin doğuracağı sonuca bakıp karar vereceğiz.

Baksanıza 40 senedir görünürdeki söylemde neredeyse tek mutabık kalınan federasyon bile ‘’koridor’’ olma sonucuna bir an önce ulaşmak için Rum’un ‘’gevşeği’’ de olabilir önerisi ile ikame edilmek isteniyor.

Gidişattaki değişimi görüp uyanmaya gerek yok, uyumasak yeridir vallahi.