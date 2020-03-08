Cenk Uzunoğlu yazdı: Akıncı’nın başarısı! Anlatmakla bitmez

GÖR DENİLEN

Müzakere ile geçen yarım asırlık süre içinde federasyonun hayata geçip geçemeyeceği ile ilgili Kıbrıs Türkü üç gruba ayrıldı.

Rum toplumunun partiler üstü bir şekilde devleti paylaşmalarını gerektirecek federasyon fikrine sıcak bakmadığına kimimiz emin.

Kimimiz temkinli bir iyimserlik içinde, olacaksa engel olmam havasında.

Kimimiz de bunun söylenmesini anlaşma karşıtı ‘’statükocu’’ bir söylem olarak gördü.

Ta ki Akıncı sahneye çıkana kadar.

Akıncı üçüncü grubun temsilcisiydi.

Anlaşma yönünde umut vadedip bunun üstüne bir de o günlerde iç siyasete hâkim olan Eroğlu’na duyulan tepkinin etkisini de ekleyince ikinci grubun büyük bir kısmını ikna edip 2015’te Cumhurbaşkanı seçildi.

Crans Montana’da T.C devletinin verdiği tavizlerin üstüne taviz vererek, Akıncı federasyon konusunda Anastasiades’i ‘’kabul edemem çünkü kabul ettiremem’’ noktasına getirdi.

Akıncı bu başardığını öyle görmese, ya da görmezlikten gelse de bunu bize göstertmiş olması onun başarısıdır.

Bunu Akıncı değil de 2015 seçimlerinde aday olup seçimi kaybeden diğer adaylardan biri ‘’başarmış’’ olsaydı tabiri caizse sayılmayacak yine de kötü niyet aranacaktı.

CTP’li Talat’tan sonra CTP’li olmayan Akıncı’nın da bunu başarmış olması bunun için önemli bir veridir.

Görev yaptığı süre içerisinde Talat’ın da katkısı vardır ama federasyonun hayal olduğunu tam tasdikli tescil ettiren Akıncı’dır.

Anastasiades ve ondan önceki tüm Rum liderler federasyonun kendileri tarafından kabul edilemez bir hayal olduğunu zaten biliyordu. Rumların devlet politikası zamana yay, yıldır, yük oluştur ve bekle politikasıydı.

T.C devleti, Rum siyasetinin ne olursa olsun devleti paylaşmama niyetini kim bilir belki de öngördüğü için hesaplı bir risk alıp yine de çözüm için kırmızı çizgiyi aşıp Crans Montana’da müzakere masasında Rum tarafının üstüne gitti.

Hatta Akıncı’nın verdiği ek tavizlere de ses etmedi.

Akıncı gibi federasyon fikri ile et kemik olmuş birinin bunun artık olamayacağını idrak edip onunla yolun geriye kalanını yürümek T.C devletinin de işine geldi.

Kamu maliyesi değneği ile iktidarda olma müptelası olmuş milliyetçi kesimi, Akıncı aracılığı ile de sol kesimi ortak aklın sonucu bir siyaset etrafında konsolide etmeyi düşündü.

Akıncı’nın ‘’son şans ve başka nesle kalır’’ sözlerini Kıbrıs Türkü adına verilmiş senet kabul etti.

Hesabı bozan Akıncı oldu.

Bunun için geçtiğimiz haftalarda Çavuşoğlu. Akıncı’ya yönelik dürüstlük ile ilgili de referans verdiği ağır bir eleştiri getirdi.

Kökü buraya dayanıyor.

Akıncı başardığı ile bu topluma artık Kıbrıs’ta tek bir mecraya dayalı çözüme yürümenin yanlış olduğunu ortaya çıkarttı.

Kendi başardığına inanmasa inkâr etse de bunu Akıncı yaptı.

Federasyon fikrine inananların atladığı husus, federasyon olmazsa başka ne olur noktasıydı. Başka bir çözüm arayışının Rum liderin de samimiyeti test edilmeye açık çıkışı ile Kıbrıs Türkünde filizlenebileceğini akıl edemediler.

Hazırlıksız yakalandılar.

Anastasiades’ in Crans Montana’da otel odasında Çavuşoğlu’na söylediğine ve sonrasında da Maraş açılımının oluşturacağı yeni siyasi ortama karşı bir siyaset oluşturamadılar. Hala daha o eskimiş federasyon trenini raya koymakla meşguller. Rum lider de her fırsatta o trenin rayda olsa da olmasa da bir yere gitmeyeceğini göstermekle meşgul.

Tüm bunlara sebep olan da Crans Montana’ya giden süreçte Akıncı’nın elini korkak tutmamış ve yalnızca federasyon yoluyla anlaşmaya olan inancı yönünde tabiri caizse Anastasiades’i korkutmuş olmasıdır.

Daha da bunun ilerisi yoktur.

Akıncı’nın önümüzdeki beş yıl için fark yaratacak ne atacak adımı ne de söyleyecek yeni bir kelamı vardır.

Üstüne üstlük onu artık dikkate alacak ne bir T.C devleti yetkilisi ne de son günlerde alınan kararlara bakarak, Rum lider vardır.

Anlayacağınız Akıncı inkâr etse de başarısı anlatmakla bitmez ders niteliğindedir.

Tabii anlayana ya da anlamak isteyene.

08/03/2020 10:11