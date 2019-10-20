Cenk Uzunoğlu yazdı: Merkezin “çatı aday” algoritması

GÖR DENİLEN / Cenk Uzunoğlu

Kıbrıs Türkü Kıbrıs sorununun müzakere sürecinde inisiyatifin Türkiye’nin elinde olduğunu bilerek hareket ediyor.

Toplum o görüşmeci görevine seçtiği kişinin hata yapmasının, yeni fikirler ortaya koymasının, konjonktüre bağlı fırsat kaçırmasının sorumluluğunu hissetmiyor.

Bu psikolojik ruh hali ‘’ekonomide ambargo var’’, ‘’Kıbrıs sorununda da nasıl olsa Türkiye var’’ limanlarına kolayca sığınmayı birlikte getiriyor.

Toplumsal gelişimin önündeki en büyük engel bu ruh halidir.

Siyaseti fikri zenginliğe dayalı olmaktan, ekonomiyi de hesaplı risk almaya yönelik girişimcilikten uzak bir zemine konumlanmasına müsaade eden, başkası söylediğinde reaksiyon gösterdiğimiz tembelliğimize maske yapan yine bu ruh halidir.

Garantörlüğün ve siyasi eşitliğin ve hatta toprak konusunun esas savunucusu olarak kendi seçtiği görüşmeciyi değil de TC’nin temsilcilerini görüyor Kıbrıs Türkü.

Ankara’yı yeri geldiğinde Denktaş ve hayal ortağı arkadaşlarının sabırla başardığı gibi yönlendirebileceğine artık inanmıyor.

Doğal olarak çok daha vakıf olduğumuz Rum toplumunun dinamiklerine göre hukuk ve siyaset bilimi içinde doğru referans noktalarını yakalayıp politika belirlemeyi kendine vazife edinmiyor.

Bu gücü ve yetkinliği kendinde görmüyor.

İçimizde sayıca az olan bu yetkinliğe sahip olanları da ya görmüyor ya da görmezden geliyor.

Cumhurbaşkanlığına kim seçilirse seçilsin Türkiye’yi dış ve iç şartlar oluşsa bile zor durumda bırakacak sürpriz bir hareketin içinde olabileceğine de ihtimal vermiyor.

Ama bu yönde bir algı oluştuğu anda da ilk seçimde biletini kesiyor. Algoritmanın olmazsa olmazlarından biri bu hassasiyettir.

Bu prensip de Ankara ile ilişkiler bozulursa maaşların ay sonunda ödenmeme durumu olduğu içindir ki bunu da bu şekilde konuşmaktan hoşlanmaz ayıp bulur.

Biraz da bundan dolayıdır seçim günü geldiğinde telepati yoluyla da olsa vicdan muhasebesi yapmasını da biliyor.

Türkiye’nin adadaki kraldan kralcı temsilcisi olmayacak, Kıbrıs Türkünün kültür ve yaşam tarzına karşı Ankara’nın amacını aşan taleplerine karşı vereceği demeçlerle Türkiye’yi tabiri caizse aklı selime davet edebilecek biri de bu siyaset oyununun içinde olmasını istiyor.

Anlayacağınız Türkiye ile kavga etmeyecek ‘’yerli’’ hassasiyetleri taşıyacağını düşündüğü içeriğe sahip bir ‘’sigorta poliçesi’’ arayışına giriyor.

Kendince bir denge siyaseti güdüyor.

Meclis ile Cumhurbaşkanlığı ve hatta Belediye Başkanlığı seçim tercihleri arasında bir denge oluşturarak hareket etmeyi yeğliyor.

Bu denge siyasetini de parti tabanları değil seçimlerde daha da etkin olmaya başlayan merkezdeki yüzer oy dediğimiz seçmen kitlesi yapıyor.

Parti meclisleri adayları belirliyor ama geçmişe göre bu organların seçim sonucu üzerindeki etkileri giderek azalıyor.

Hele iki turlu Cumhurbaşkanlığı seçiminde bunu dikkate almadan hareket etmek mağlubiyeti de kendiliğinden getirir.

Örneğin bugün en büyük parti olan UBP’nin birinci turda sorunu yoktur denebilir ama en büyük ilçenin örgüt başkanının ‘’çatı aday’’ bize uymaz demesi UBP’nin ikinci turdaki kronik probleminin farkında olmadığını gösterir. En basit ifadeyle bunu söyleyenin niyetinden ya da aklından şüphe etmek gerekir.

En büyük parti olmanın verdiği kibrin söylettiği ‘’eşek gibi ikinci turda bize oy verecekler’’ yaklaşımı alçak gönüllü ve efendiliğe prim veren merkezdeki yüzer oylar için dikkat edilen diğer önemli kriterdir.

Diğer önemli bir faktör de son iki seçimde sonucu belirleyen unsurun ‘’niye diğer adaya oy vermeyelim’’ yaklaşımıdır.

Seçilen adaya niye oy verdiği ikinci planda kalmıştır.

‘’Niye Talat değil’’, 2010 da Eroğlu’na, bir sonraki seçimde de ‘’niye Eroğlu değil’’ Akıncı’ya seçimi kazandıran en önemli unsurdur. Bu seçimde de ‘’niye bu sefer de Akıncı değil’’ sorusunun gündeme gelmesi pek muhtemeldir.

Tarihin tekerrür etmesi zaman geçmesine rağmen ayni siyasi hataların tekrarlanmasından dolayıdır.

Seçim kazanmanın yolu siyaseti fikri zenginlik ve o görüşü kimin fark yaratarak ileriye götüreceği üzerinden kurgulamaktan geçer.

Sıraladığımız faktörleri dikkate almadığınızda ikinci tura kalsanız ve en büyük partinin adayı olsanız da kaybetmek mümkündür.

Hatta kuzeydeki başkanlık seçimlerinde geçer kural budur.

20/10/2019 10:31