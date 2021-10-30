Cenk Uzunoğlu yazdı: Uzatmaları oynuyorlar

İkisine de uzaktan baktığında yapı olarak duruyor.

Görüntü veriyor ikisi de.

İkisini de arka plana al selfi çek.

İkisinin de iyice yakınına gelip içine girince başına yıkılacak ya da çökecek gibi bir halleri var.

Maraş çürümüş beton ve demir yığınına dönüşmüş.

Neredeyse en ufak çivisine kadar sistemli bir şekilde talan edilmiş. Maraş ona ulaşabilenlere bu haliyle bile zenginleşmek için aracı olmuş tıpkı UBP gibi.

İkisi de bu halleri ile yolun sonuna gelmiş ama.

Uzatmaları oynuyorlar.

Zamana ve tabiat koşullarına yavaş yavaş yenik düşmüş Maraş.

Eski, geleneksel yöntemle yapılmış binalar yıkılmış tarih olmuş. Diğerleri de çürümüş.

Tıpkı UBP gibi değişen iklim koşullarına karşı koymakta zorlanıyor artık Maraş.

İkisinin de altyapıdan üst yapıya kadar elden geçmesi lazım.

Yeni bir başlangıç yapmak için tesviye değil tasfiye şart olmuş.

Maraş’ta binaların etrafına içeriye girilmemesi için sembolik bariyerler konmuş.

Halbuki binaların içine girmeyi bırak bahçesine girmeye korkarsın.

Tıpkı UBP’de olduğu gibi.

Parti meclisine aday olanlara baktığınızda büyük bir kesimin artık toplum adına fark yaratmak için aday olmaktan imtina ettiği bir yapı oluşmuş UBP’de. Farklı bir çekim gücü haline dönüşmüş.

Sorunca da “çıkar elde etmek için aday oluyorlar” deyiveriyor 3 kuşak UBP’li delege arkadaşlar. Onlar da durumun farkında ama dededen babadan manevi miras olarak bir de UBP delegesi olmak kalmış elde. “Bizim” diyeceğimiz başka da bir şey kalmadı diyemeden reaksiyon gösteriyorlar hemen.

Maraş için Osmanlı malıdır diye iddia var.

UBP’ye de din ile harmanlanmış içinde Atatürk’ü barındırmayan ‘’milli’’ bir söylem en tepeden başlayarak mal edilmeye çalışılıyor.

Tezattaki tesadüfe bakar mısın?

UBP, Maraş gibi içine doğru çöküyor.

İngilizcesi “implosion”.

Bir de “explosion” var.

Sesli ve gürültülü olur o.

Onu beklemeyin.

Çürüyerek çöküş içten ve sessiz olur.

Yazık.

Not: Sana ne UBP’den diye soracak olursanız. Rahmetli babam 1985’te UBP’ den milletvekili adayı olmuştu. Bu yazı pandemi dolayısıyla 2 yıl aradan sonra geldiğim adada Maraş’ı gezerken oluşan duygularla yazdım. Maraş’ın eski sahipleri gelsin başvursun mal onların diye çağrı var ya, UBP için de bu çağrı yapılsa! Bu şartlar altında onlar da yattıkları yerden mümkün olsa da kalksalar bu UBP’ye gelirler mi hiç de emin değilim!

Bu habere tepkiniz:



30/10/2021 10:52