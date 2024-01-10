CEO'nun valizinden 4 yaşındaki oğlunun cesedi çıktı

Hindistan'da bir yapay zeka şirketinin CEO'sunun valizinden 4 yaşındaki oğlunun cesedi çıktı.

Polis, Mindful AI Lab isimli start-up'ın yöneticiliğini üstlenen Suchana Seth'i, Goa'dan taksiyle Chitradurga bölgesine giderken yakaladı.

Araçta yapılan aramada valizin içinden 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni çıkınca Seth, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Goa polis şefi Paresh Naik, Hintli iş insanının cumartesi günü oğluyla birlikte kentteki bir otele giriş yaptığını ancak pazartesi gecesi otelden yalnız ayrıldığını söyledi.

Kadının otel görevlilerinden yaklaşık 600 kilometrelik mesafe için kendisine bir taksi tutmalarını istediği, uçak bileti ayarlama teklifiniyse reddettiği belirtildi.

Oteldeki temizlik görevlilerinin odada kan kalıntıları bulduğu ve sonrasında durumu polise bildirdiği aktarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri Seth'in bindiği taksinin şoförünü arayarak, arabadaki kadını en yakın karakola götürmesini istedi.

Kuzey Goa Emniyet Müdürü Nidhin Valsan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Valizi açınca, çocuğun cansız bedenini bulduk" diye konuştu.

Cesedin bulunmasının ardından Seth'in yeniden Goa'ya getirildiği, Endonezya'da bulunan eşine de Hindistan'a dönmesi için haber verildiği aktarıldı.

Reuters haber ajansı Seth'in eşine ve yöneticiliğini yaptığı şirketin çalışanlarına ulaşamadı.

Goa'daki mahkeme Hintli iş insanının tedbir amaçlı 6 gün gözaltında kalmasına hükmetti. Seth'in sonrasında mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Cinayetin sebebiyle ilgili henüz netleşen bir bilgiyse yok.



Independent Türkçe, NDTV, Reuters