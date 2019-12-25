Cep telefonları ortalığa saçıldı!

Bir Türk güvenlik araştırmacısı, 17 milyon Twitter kullanıcısının telefon numarasına ulaşmayı mümkün kılan bir güvenlik açığı tespit etti.

İbrahim Baliç adında bir Türk güvenlik araştırmacısının TechCrunch’a yaptığı açıklamada, Twitter’ın Android uygulamasında bir güvenlik açığı olduğuna dair bir bilgi yer aldı. Baliç, bu güvenlik açığı sayesinde 17 milyon Twitter kullanıcısına ait telefon numarasına erişim sağlayabildiğini belirtti.

17 MİLYON KİŞİNİN TELEFON NUMARASINA ERİŞTİ

Webtekno’dan Atakan Lale’nin haberine göre Twitter’ın hâlihazırda kullandığı güvenlik sistemi sayesinde telefon numaralarına düzenli bir liste hâlinde ulaşmak mümkün değil fakat Baliç, kendi kullandığı programda rastgele telefon numaraları yarattı ve daha sonra bu numaraların Twitter’da kime ait olduğunu tespit etmenin bir yolunu buldu. Bunun sonucunda ise 17 milyon Twitter kullanıcısının telefon numarasına erişim sağlamayı başardı.

25/12/2019 16:53