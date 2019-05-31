Cep telefonlarının iki tarafta çalışabilmesine yönelik süreç başladı

Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı ve Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, TAK’a cep telefonlarının iki tarafta da kullanılabilmesi ile ilgili süreci anlattı…

Cep telefonlarının adanın her iki tarafında kullanılabilmesiyle birlikte, güven yaratıcı önlemlerin esas amacı olan iletişim ve temasın artacağını ifade eden Samani, bu önlemin gündelik yaşamı kolaylaştıracağını dile getirdi.

Samani, GSM operatörleri Telsim Vodafone ile Kuzey Kıbrıs Turkcell’in İsviçre’deki iletişim ağı Comfone ile ayrı ayrı anlaşma imzalayarak, cep telefonların iki tarafta çalışabilmesine yönelik süreci başlattıklarını belirtti.

Samani, “Cep telefonlarının adanın her iki tarafında kullanılabilmesiyle birlikte, güven yaratıcı önlemlerin esas amacı olan iletişim ve temas artacak” dedi.

(BRT/TAK)