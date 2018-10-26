Cep telefonlarının karanlık yüzü!

Bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi araçların kullanımının artmasıyla birlikte el, bilek ve boyun rahatsızlıklarında hastaların yaş aralığı büyük ölçüde düştü.

Bu konuda açıklamalar yapan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aşkın Nasırcılar, “Bundan 10 yıl kadar önce bel, boyun, el ve bilek rahatsızlıkları ile başvuran hastalarımızın çoğunluğu 40 yaş üzeri kişilerdi. Günümüzde ise hastalarımız çoğunlukla gençlerden oluşuyor ve bu gelecekte daha büyük sorunlara yol açabilir” dedi.

Türkiye'de her 10 haneden 8'inin internet erişimine sahip olduğunu ve akıllı telefon kullanımının % 90'ların üzerine çıktığını belirten Uzman Dr. Nasırcılar, “Günde ortalama 78 kez akıllı telefonumuza bakıyoruz ve bu istatistik, Avrupa ortalamasının 1.5 katı. Özellikle gençler, sabah uyandıkları andan itibaren 15 dakika içerisinde cep telefonu kullanmaya başlıyorlar ve bu oran ülkemizde %86 bandında seyrediyor.

Gençlerin yoğun cep telefonu kullanımı nedeni ile yaşadığı duruş bozukluğu, boyun ağrılarını da beraberinde getiriyor. İnsanların cep telefonu kullanımı esnasında sürekli olarak boyunlarını eğik tutmaları sebebiyle boyun bölgesinde kireçlenme, kas bozuklukları, omurilik şekil bozuklukları gibi rahatsızlıkların görülmesi 30 yaşın altına indi” diye konuştu.