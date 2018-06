Cep telefonlarıyla karşılıklı iletişimde 'hatlar karışık'

CTP Milletvekili eski Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Fikri Toros’un, Ada’nın her iki yanında cep telefonlarıyla karşılıklı iletişim sağlanması için “Mobile Phone Interoperability” adlı bir işbirliği modeli geliştirildiğini ancak Rum tarafının bunu reddettiğini açıklaması üzerine Rum Elektronik İletişim Düzenleme Kurulu Müdürü Neofitos Papadopulos, başka çözümler de olduğundan söz etti.

Politis “Hatlar Karışık” başlıklı haberinde, Toros’un Voice of The Island isimli internet gazetesinde, Rum Dışişleri eski Bakanı Yoannis Kasulidis’e cevap nitelikli açıklamasının satırbaşları yanında, konuyu sorduğu Neofitos Papadopulos’un hem Rum tarafının ilgili modeli reddetme sebebi hem de “başka çözüm” önerisine yer verdi.

Habere göre Papadopulos, Rum tarafının, şirketler arasında ve Lüksemburg’daki dağıtım merkezi ile ilgili anlaşma imzalanması önerisini, “ruhsatsız elektronik iletişim şebekesinin işleyişini kolaylaştırmayı yasaklayan” Elektronik İletişim Yasası’nın 149 (5) (g) maddesine dayanarak reddettiğini söyledi.

Kıbrıs Türk tarafının da, Rum tarafının; Rum şirketlerinin KKTC’de faaliyet gösteren Kıbrıs Türk GSM operatörleri ile işbirliği yapan Türk GSM operatörleri ile anlaşma yapması önerisini reddettiğini kaydeden Papadopulos “ancak, kullanıcının her bir GSM operatörü tarafından abone olarak tanınacağı duble IMSI kartları sağlanması ile ilgili bir öneri daha vardı” dedi. Papadopulos, Kıbrıs Türk GSM operatörlerinin, “Rum şirketleri ile rekabet etmekten korktuklarını” savundu ve ücretleri düşük sınırda tutmak isteyerek bu öneriyi reddettiklerini anlattı.