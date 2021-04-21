Cep telefonu hırsızının başka vukuatları ortaya çıktı

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21/04/2021

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Cep telefonu hırsızının başka vukuatları ortaya çıktı

Müşteri gibi girdiği iş yerinden cep telefonu çalarken suçüstü yakalanan 24 yaşındaki şahsın geçtiğimiz günlerde bir gözlükçüde ve markette de hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, M.A.R.M.A.Q.(E-24), dün öğle saatlerinde  Girne’de, “Demiralp İletişim” isimli iş yerine müşteri olarak girdi. Söz konusu şahıs, iş yerinde satışta sunulan cep telefonunu gizlice cebine saklamaya çalıştığı sırada iş yeri çalışanı Memduh Tek tarafından fark edildi. Kaçmaya çalışan M.A.R.M.A.Q., göğsüne vurup ittiği Tek’in yere düşüp kolunu çatlatmasına sebep oldu. Suçüstü yakalanan söz konusu kişi tutuklandı.

Polis ileri soruşturmasında 24 yaşındaki zanlının 19 Nisan’da Girne’de, Mert Optik’ten iki güneş gözlüğü, 13 Nisan’da da “Şokmar” dan kablosuz telefon kulaklığı çaldığı tespit edildi. Çalınan eşyalar zanlının tasarrufunda bulunarak emare alındı.

21/04/2021 13:38
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TAGS: Cep telefonu hırsızı
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