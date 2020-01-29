Cep telefonu ile bilgisayarındaki görüntüler başına dert oldu

Rum basınında yer alan habere göre, 42 yaşındaki bir Türkiyeli Kürt’ün, cep telefonu ile bilgisayarında çocuk pornosu unsurları içeren belgeler bulundurduğu gerekçesiyle 4 yıllık hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Politis gazetesi, söz konusu şahsın 7 Temmuz 2019’da Rum polisi siber suçlarla mücadele ekibi tarafından Europol tarafından yapılan bilgilendirmenin ardından gözaltına alındığını ve Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davasının dün sonuçlandığını yazdı.

Haberde, şahsın suçunu kabul ettiği ve yasada bu suçla ilgili öngörülen en sert cezayı aldığı belirtildi.

29/01/2020 15:23