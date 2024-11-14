Cep telefonu yüzünden babasını bacağından bıçakladı

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14/11/2024

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Cep telefonu yüzünden babasını bacağından bıçakladı

 Güney Kıbrıs’ta “Dasaki Ahnas” bölgesinde 7 Kasım tarihinde meydana gelen bir olayda 20 yaşındaki bir gencin, cep telefonu kavgası yüzünden babasını bacağından bıçakladığı belirtildi.

20 yaşındaki gencin kardeşinin Dikelya İngiliz Üsleri polisine şikâyette bulunduğunu ve gencin tutuklandığını yazan Fileleftheros gazetesi, tutuklanan gencin 5 bin euro kefaletle serbest bırakıldığını ve bir süre evinde değil amcasının yanında kalmasına karar verildiğini kaydetti.

Bacağından yaralanan şahsın ise hastaneye kaldırılarak, ameliyata alındığını kaydeden gazete, babanın sağlık durumunda endişe edecek bir şey olmadığını ifade etti.

14/11/2024 12:40
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TAGS: haber, kıbrıs
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