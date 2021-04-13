Cep telefonunun bir zararı daha ortaya çıktı

İlk çıktığı zamanlarda hayatı kolaylaştırması ile bilinen cep telefonlarının artık faydasından çok zararları konuşulmaya başlandı. Kontrollü kullanılmadığı durumlarda dijital bağımlılıktan duruş bozukluğuna kadar, pek çok sıkıntıya sebep olan cep telefonlarının bir zararı daha ortaya çıktı. Uzmanlar, tuvalete cep telefonu ile girenlerin hemoroid olma riskinin daha yüksek olduğunu belirtti.

ads ads ads ads
13/04/2021

ads
ads
Cep telefonunun bir zararı daha ortaya çıktı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyup mezun olduktan sonra aynı hastanede yaptığı başarılı çalışmalarla adını duyuran Doç. Dr. Eyüp Murat Yılmaz, elimizden düşürmediğimiz cep telefonlarının sadece insanların beynine değil vücuttaki pek çok organa olumsuz etkilediğini söyleyerek cep telefonlarının hemoride de neden olduğunu kaydetti.

Eskiden belli kişilerde ve çocuklarda daha sık görülen telefon bağımlılığının bugün her yaş grubunda görülen bir hastalık olmaya başladığını belirten Genel Cerrah Doç. Dr. Eyüp Murat Yılmaz, “Maalesef telefon kullanımın yaygınlaşması ile insanların hareketsizliğe bağlı sıkıntıları da artmaya başladı. Son dönem yapılan bilimsel çalışmalar bize gösteriyor ki tuvalette telefona bağlı gereğinden fazla oturup ıkınma hemoroid ve anal fissür gibi makat bölgesi hastalıklarını arttırmakta” dedi. (İHA)

13/04/2021 11:43
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Cep telefonu, haber, teknoloji
MANŞETLER

HK TEKNOLOJİ

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.