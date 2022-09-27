Ceplerinde akrep var

Paraya kıymet veren ve para kazanmanın çok önemli olduğunu düşünen insanlar her zaman tutumlu olur. Maddiyata çok önem verdikleri için para harcamaktan hoşlanmazlar. İhtiyaçları doğrultusunda bile para harcamak onları çılgına çevirebilir. Cimri olarak tanımlanan bu insanlar para biriktirmekten büyük zevk alır. Peki, en cimri burç hangisidir? Astrolojide yer alan cimri burçların listesi sizi çok şaşırtacak.

Astroloji insanların karakterleri hakkında küçük ipuçları verir. Böylece çevrenizdeki insanları daha kolay analiz edebilirsiniz.

Çevrenizde paraya önem veren ve para harcamayı sevmeyen insanlar vardır. Bu insanların adeta cebinde akrep vardır. İşte en cimri burçların listesi...

1- OĞLAK BURCU

Oğlak burçları, iş hayatını çok sever. Durmadan çalışabilirler. Oğlak burcu olanlar para kazanmayı çok sever. Ancak parasını genellikle harcamaktan hoşlanmazlar.

Oğlak burcu olanlar sadece ihtiyaçları kadar para harcar. Geri kalan her şeyi biriktirme gibi bir huyu vardır.

Paralarının büyüdüğünü, biriktiğini görmekten zevk alırlar. Oğlak burçları genellikle geleceğini garanti altına almak için para harcamaktan uzak durur.

2- YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu olanlar ev hayatını çok sever. Dışarıda vakit geçirmektense evinde olmayı tercih eder. Özellikle çok para harcayacağı düşüncesiyle dışarıda vakit geçirmek ve sosyalleşmek istemez.

Yengeç burcu olanlar söz konusu para kazanmak ve para biriktirmek olduğunda çok tutumlu davranır. Genelde eşyalarıyla bağ kuran ve parasını hep cüzdanda tutmak isteyen kişiler Yengeç burcundan çıkar.

3- AKREP BURCU

Akrep burçları, para kazanmayı ve çalışmayı çok sever. Söz konusu para olduğunda çevresine karşı ketum davranır. Kazancını her zaman başkalarından gizli tutar.

Akrep burçları kendileri için para harcamayı sever. Ancak boşa para harcamaktan hoşlanmazlar. Savurgan davranışlarda bulunmazlar.

4- BAŞAK BURCU

Başak burçları hayatları boyunca abartılı davranışlardan uzak durmaya çalışırlar. Bu sebeple mütevazı bir hayat sürmeye çalışırlar.

Başak burçları, parasını kontrol altında tutmak ve idare etmek ister. Başak burçları, birikim yapmak konusunda ustadır. En zengin insanlar genelde Başak burçlarından çıkar.

5- BOĞA BURCU

Boğa burcu olanlar tüm hayatını garanti altında yaşamak ister. Bu sebeple durmadan para biriktirmeye çalışır. Gereksiz ihtiyaçlarını göz ardı eder.

Boğa burçları biraz tembel bir yapıda olduğu için çok çalışmayı sevmez. Sadece para kazanmak hoşlarına gittiği için iş hayatını sürdürür.

Boğa burçları eğlenmek ve gezmekten önce kendini, geleceğini garanti altna almak ister. Bu sebeple de parasını öncelikle biriktirmeye çalışır.

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27/09/2022 18:49