Cerebral Palsy’li genç kız masal kitabı yazdı

Anne karnındayken 5,5 aylıkken doğumu gerçekleşen ve bir süre oksijensiz kalan Duru Oğuz, halk arasında spastik olarak bilinen Cerebral Palsy rahatsızlığına yakalandı. Okuldaki Türkçe öğretmenin desteğiyle 5'inci sınıfta kitap yazmaya başlayan Duru, 8'inci sınıfta tamamlayarak baskıya verdi.

Duru'nun Günlükleri adını verdiği kitabında hayallerini ve hayatını kaleme alarak masallaştırdı. 2018 Mayıs ayında raflarda yerini alan kitabın ikinci baskısı da geçtiğimiz ay piyasaya sürüldü. İnternet sitelerinde 10 ile 20 TL arasında satışa sunulan kitabın geliri ise engelli vatandaşlarını tedavi ve ihtiyaçlarında kullanılacak.