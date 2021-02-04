Çerkez: Aşı satın alarak sağlığı ve ekonomiyi düzeltebiliriz

İş insanı, Ticaret Odası Eski Başkanı Günay Çerkez BRT'de açıklamalarda bulundu.

Günay Çerkez, ekonominin çarklarının dönmesi ve hayatın normalleşmesi için aşılamanın önemine dikkat çekerek, öneride bulunduğu "Aşıları biz alalım kampanyası" ile ilgili konuştu.

Çerkez, aşıların gelmesini beklemek yerine aşıların satın alınıp daha hızlı bir şekilde vatandaşın aşılanmasıyla KKTC'nin sağlık alanında güvenli bir ülke olabileceğini böylece eğitim ve turizmin yeniden yapılabileceğini savundu.

Günay Çerkez açıklamalarında şu ifadeleri kullandı.

"Rahmetli Sakıp Sabancı, kazancınızdan bir miktarını kendi topraklarınıza serperseniz o topraklar yeşerir açıklaması aklımdan hiç çıkmadı. İşinsanları olarak bizler de kazançlarımızı bu topraklara yatırmalıyız.

Bizden sonra aşılamaya başlayan ülkeler bizi geçti. İsrail ticaretin önemli olduğunu biliyor bu nedenle en fazla aşı yapan ülke durumunda.

Küçük bir ülkeyiz 400-500 bin aşı yapmak kolaydır. 100-150 işinsanı bu miktarı karşılayabilir. Birilerinin öncülük yapılması beklenir.

Bu ülkede yaşayan ve ülkesini seven ülkesinin daha ileriye gitmesini isteyen herkes katkı yapmalıdır.

Virüsten kurtulup turist ve öğrencilerin gelmesi önemlidir.

Yaptığım öneriden sonra ekonomik örgütler platformu ve İŞAD girişimler yaptı.

Amacımız en hızlı bir şekilde aşılama yapmak ve riski minimuma indirmek.

Dubai, halkını aşıladı ve 4 aydır turizm yapıyor.

Petrol, gaz ve altın madenimiz yoktur. Hizmet sektörlerini ayağa kaldırmak zorundayız.

Diğer ülkelerle mukayese edersek talep ettiğimiz miktar çok değil. Aşıya ulaşabiliriz. Kaynak yaratılmış gibi görünüyor.

Ekonominin çarklarının dönmesi için aşı önemlidir. KKTC'yi güvenli bir ülke yapabiliriz.

Annan Planı döneminde ülkeye ciddi oranda para geldi ancak hükümete gelenler giderken hazinede para bırakmadı. Bu zor dönemde kullanacağımız para kalmadı. Her doğan çocuk 120 bin TL borçla hayata başlıyor.

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04/02/2021 12:09