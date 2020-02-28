Çerkez: Katkı koymaya hazırız

Dr.Cem Çerkez, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde çıkan yangından sonra, sosyal medya hesabından anlamlı bir çağrıda bulundu. Çerkez " Plastik cerrahi desteği gereken gerek yanık, gerek kesik, gerek yatmakta olup pansuman takibi gerektiren hastalara kliniğimizin kapısı sonuna kadar açıktır" ifadelerini kullandı.

İşte Cem Çerkez'in açıklaması...

Degerli Kıbrıs Halkı, Lefkoşa Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde çıkan yangın sonrasında , plastik cerrahi desteği gereken gerek yanık gerek kesik gerek yatmakta olup pansuman takibi gerektiren hastalara kliniğimizin kapısı sonuna kadar açıktır. Gerekli takip tedavilerin bir beklenti içerisinde olmadan gerçekleştirileceğini belirtmek isterim. Bu bir kriz anıdır ve biz hekimlere gerek devlette gerek özel sektörde önemli görevler düşmektedir..

28/02/2020 15:29