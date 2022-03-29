Çernobil'deki askeri hareketlilik “nükleer risk” oluşturuyor

Ukrayna'nın Çernobil kentindeki nükleer santralin çevresinde, korunmasız haldeki Rus askerlerin tehlikeye sebep olduğu ve radyoaktif maddeye maruz kalabilecekleri uyarısı yapıldı.

Tesis çalışanları, Rus askerlerin, radyasyon koruması olmayan zırhlı araçları toksik kızıl ormanda kullanarak radyoaktif tozların hareketliliğine neden olduğunu söyledi.

Bir Çernobil çalışanı, askerlerin bu hareketinin "intihar" olduğunu, soludukları radyoaktif tozun vücutlarında dahili radyasyona neden olabileceğini ifade etti.

Ukrayna, 25 Şubat'ta, Çernobil'deki radyasyon seviyesinin toprakta hareketliliğe neden olan ağır askeri araçlar nedeniyle arttığını açıklamıştı.

Rus tankları ilk olarak 24 Şubat günü Çernobil'e girmişti.

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29/03/2022 09:20