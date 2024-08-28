Cerrahın 13 yaşındaki kızı ameliyata katıldı: ''Hastanın kafasını matkapla deldi'' iddiası

Avusturya’nın Graz kentinde bir doktorun 13 yaşındaki kızını ameliyathaneye soktuğu ortaya çıktı. Ameliyata aktif olarak katılan çocuğun, baygın yatan hastanın kafatasında cerrahi matkap ile delik açtığı ifade ediliyor.

Ocak ayında yaşanan olay isimsiz bir ihbar sayesinde ortaya çıktı. Graz Üniversite Hastanesi’nde çalışan bir cerrahın, ağır yaralı bir hastanın ameliyatına, 13 yaşındaki kızını da soktuğu bildirildi.

Skandalın ortaya çıkmasının arından doktor ve ameliyatta hazır bulunan bir diğer hastane çalışanının işine son verildiği açıklandı.

Hasta tazminat davası açarken, hastane yönetimi ise ameliyatın sorunsuz geçtiği savunması yaptı.

Hastanın avukatı “müvekkilinin eğlence için kobay olarak kullanıldığını” savundu.

13 yaşındaki çocuğun cezai ehliyeti bulunmadığından babası hakkında soruşturma açıldı.