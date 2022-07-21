Çeşitli tip salon, iş aracı, motosiklet ve deniz aracı açık artırma ve peşin para ile satışa sunulacak

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, Haspolat Ambarında, Lefkoşa Karayolları Dairesi Atölyesinde ve Gazimağusa Gümrüğünde bulunan çeşitli tip salon, iş aracı, motosiklet ve deniz aracının açık artırma ve peşin para ile 27 ve 28 Temmuz tarihlerinde satışa sunulacağını duyurdu.

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 27 Temmuz Çarşamba günü saat 10:00’da Gazimağusa Gümrüğü Ambar 9’da Çeşitli Tip Salon, Motosiklet ve Silobas Treyler satışı yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada “28 Temmuz Perşembe günü de saat 09:30’da Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Haspolat Ambarında Çeşitli Tip Araç, Motosiklet ve Deniz Aracı satışı yapılacağı ; saat 15:00’de ise Lefkoşa Karayolları Dairesi avlusunda 1 adet Distribütör Kamyon satışı yapılacağı” bilgisi yer aldı.

Açıklamada, daha fazla bilginin, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü’nden alınabileceği ifade edildi.

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21/07/2022 17:53