Cesurer: Hükümet Değil Şer Odağı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu dün gerçekleştirdiği toplantısında, KIB-TEK Müdürlüğü’nü vekâleten yürüten Kamil Direl’in görevden alınması ile boşalan müdürlük mevkiine vekâleten Dalman Aydın’ı atadı. Atama kararına Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN)’nın tepkisi gecikmedi.

EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer, atamaya sert tepki gösterdi. KIB-TEK’e sahte menşe belgesi ile sahte ürün satılmak istenmesi olayında, atanan kişinin Sayıştay raporunda ürünlere uygunluk veren kişi olarak sorumlu gösterildiğini belirten Cesurer, devam eden bir dava olduğunu hatırlattı. Adı geçen kişinin aslında görevden uzaklaştırılması gerektiğini fakat 1 Haziran 2022 tarihli KIB-TEK Yönetim Kurulu toplantısında kızak kadroya alındığını hatırlatarak, bu kararla şimdi müdürlük pozisyonuna getirilmek istenmesini kabul etmelerinin mümkün olmadığını belitti.

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin şer odağı gibi hareket ettiğini ve topluma pahalıya mal olduğunu ifade eden EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer; “son beş ayda beşinci yönetim kurulu başkanını atadılar. Son üç ayda ise üçüncü müdürü.. O da yine vekâleten atıyorlar. KIB-TEK gibi bir kuruluş bu şekilde yönetilemez! Toplumumuz bunu hak etmiyor” dedi. Sırf siyaseten kendilerine yakın bulmadıkları için Kurum Müdürü Ahmet Dargın’ın görevden alınarak kızak kadroya getirildiğini, kendilerine yakın gördükleri için yerine atadıkları Gürcan Erdoğan’ın ise işlediği suçlar nedeni ile bu gün hapiste olduğunu ve hatta hakkında başka davaların da gündemde olduğuna değinen EL-SEN Başkanı; “Sn. Kamil Direl’in vekâleten de olsa Kurum Müdürlüğü mevkiine atanması, yaşanan bunca olumsuzluğun içerisinde bizim açımızdan bir umut ışığı olmuştu. Özellikle termik santrallerin kuruluşundan bugüne kadar değişik görevlerde paha biçilemez katkıları göz önüne alındığında Kâmil Direl gibi bir değerin kaybedilmesi bizi son derece üzmüştür.” dedi. Sadece son birkaç aylık sürede bile aldıkları yasa dışı kararlar ile KIB-TEK’i ve halkımızı 0n milyon doların üzerinde zarara sokan, halkımızın günler ve gecelerce karanlıkta kalmasına sebep olan Bakanlar Kurulu ve onlar tarafından sürekli değiştirilen KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun, kendilerine yakın görerek atadıkları müdürler gibi yargılanarak hak ettikleri cezaya çarptırılacaklarını umut etmek istiyoruz diyen EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer; “Ne acıdır ki ‘Yolsuzluk var. Yapanların gözünün yaşına bakmayacağız’ diye göreve gelenler, Her türlü yolsuzluğun kaynağı haline geldiler. Söz konusu atama kararı etik olmadığı gibi Toplu İş Sözleşmesi’nin ihlali anlamına da gelmektedir ve hukuksuzdur. EL-SEN Yönetim Kurulumuzu konuyu değerlendirmek üzere toplantıya çağırmış bulunuyorum. Biz karar üretip uygulamaya koymadan önce Hükümeti ve Kurum Yönetim Kurulu’nu karalarını gözden geçirmeye ve geri çekmeye davet ediyorum. Kendilerinden görmedikleri için kızağa aldıkları Kurum Müdürü Ahmet Dargın’ın görevine iadesini bekliyoruz” dedi.

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06/09/2022 09:52