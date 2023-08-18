Cesurer: İvedi olarak santral yatırım projelerinin hayata geçirilmesi kaçınılmazdır

EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İvedi olarak santral yatırım projelerinin hayata geçirilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Cesurer'in açıklaması şu şekilde;



"Ülke genelinde 54MW kesinti eserinizle övünebilirsiniz. Söyledik ancak AKSA sevdası nedeni ile anlatamadık ve tekrar söylüyoruz. İvedi olarak santral yatırım projelerinin hayata geçirilmesi kaçınılmazdır."