Cesurer: İvedi olarak santral yatırım projelerinin hayata geçirilmesi kaçınılmazdır

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18/08/2023

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Cesurer: İvedi olarak santral yatırım projelerinin hayata geçirilmesi kaçınılmazdır

EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İvedi olarak santral yatırım projelerinin hayata geçirilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Cesurer'in açıklaması şu şekilde;

"Ülke genelinde 54MW kesinti eserinizle övünebilirsiniz. Söyledik ancak AKSA sevdası nedeni ile anlatamadık ve tekrar söylüyoruz. İvedi olarak santral yatırım projelerinin hayata geçirilmesi kaçınılmazdır."

18/08/2023 21:10
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TAGS: Cesurer: İvedi olarak santral yatırım projelerinin hayata geçirilmesi kaçınılmazdır
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