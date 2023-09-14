Cesurer: Oğlumu mülakata çağırmaları bir komplodur

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Çağlayan Cesurer, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) bugün istihdamlar çerçevesinde 16 kişinin mülakata çağırıldığını ve aralarında kendi oğlunun da bulunduğunu doğruladı. Cesurer, oğlunun da mülakata çağrılmasını “komplo” olarak değerlendirdi

SİM TV’de Damla Dabiş’in sunduğu “Haber Aktif” programına telefonla katılan Cesurer, EL-SEN başkanlığından istifa etmeyeceğini, istifayı gerektiren bir şey olmadığını kaydetti.

Hakkında çıkan iddiaların gerçek dışı ve komplo olduğunu, hiçbir yetkiliden “yardımcı olun” talebinde bulunmadığını söyleyen Cesurer, bir kumpas içinde olduklarını belirtti

“Mülakata çağırılan 16 kişi bugün işe başladılar mı?” sorusuna, Cesurer, “Bugün sağlık kontrolünden geçtiler, başlayacaklar” ifadesini kullandı