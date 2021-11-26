Çetin Sadeli milletvekili adaylık başvurusu yaptı

Sosyal medya fenomeni Çetin Sadeli, 2022 erken genel seçimi için adaylık başvurusunda bulundu

ads ads ads ads
26/11/2021

ads
ads
ads
Çetin Sadeli milletvekili adaylık başvurusu yaptı

23 Ocak’ta yapılacak erken genel seçimle ilgili siyasi partiler milletvekilliği aday başvurularını başlattı. Demokrat Parti Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Sadeli bugün Demokrat Parti’de adaylık başvurusunu yaptı.

DP Genel Sekreteri Ali Tunçtaşlı ve Lefkoşa İlçe Başkanı Kemal Buba’ya adaylık başvurusunu takdim eden Sadeli yaşanan gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Sosyal medya fenomeni Çetin Sadeli 2018 yılında yapılan erken genel seçimlere bağımsız milletvekili adayı olarak katılmış ve 3244 oy almıştı.

26/11/2021 16:45
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Çetin Sadeli, milletvekili adaylık, başvurusu
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.