Çetin Sadeli milletvekili adaylık başvurusu yaptı

23 Ocak’ta yapılacak erken genel seçimle ilgili siyasi partiler milletvekilliği aday başvurularını başlattı. Demokrat Parti Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Sadeli bugün Demokrat Parti’de adaylık başvurusunu yaptı.

DP Genel Sekreteri Ali Tunçtaşlı ve Lefkoşa İlçe Başkanı Kemal Buba’ya adaylık başvurusunu takdim eden Sadeli yaşanan gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Sosyal medya fenomeni Çetin Sadeli 2018 yılında yapılan erken genel seçimlere bağımsız milletvekili adayı olarak katılmış ve 3244 oy almıştı.

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26/11/2021 16:45