Çetin Sadeli’den Ekmekçi’nin programına baskın Başbakan Ersan Saner’in cumartesi akşamı bir nişan töreninde davullu eğlenceye katılması ve tokmağı eline alarak müziğe eşlik etmesine sosyal medya fenomeni Çetin Sadeli’den tepki geldi.

Coivd-19’dan 3 kişinin öldüğü ve bir çok zamın yapıldığı bir dönemde bu uygulamaları protesto etmek isteyen Sadeli “Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs” programını davulla bastı.

Ekmekçi’nin şaşkın bakışları arasında programda davul çalan Sadeli, kendine has üslubu ile yaşananları protesto etti. Son günlerde ard arda gelen zamları ve Covid-19’daki kötü gidişatı mizahi bir dil ile tepki gösteren Sadeli, sendikaların zamlara sessiz kalmasını eleştirdi.

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30/08/2021 09:33