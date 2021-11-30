Çetinkaya: Alayköy’deki eski Hipodrom Arazisi, yeniden camiaya kazandırıldı

Kıbrıs Türk At Yarışları (KTAY) Başkan’ı Bahir Çetinkaya, Alayköy’de bulunan eski Hipodrom arazisinin imzalanan protokol ile KTAY’ın kullanımına alındığı duyurdu.

Çetinkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:

“Alayköy’de bulunan eski Hipodrom arazisini, yeniden Hipodrom Yarışçılığına kazandırmak maksadıyla, geçen hafta Çarşamba günü imzalanan protokol ile, Kıbrıs Türk At Yarışları (KTAY)’ın kullanımına aldık.

Bu süreçte, hedeflerimize inanıp bizimle protokol imzalayan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sn. Sunat Atun’a ve en başından beri her durumda yanımızda bulunan Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Sn. Fikri Ataoğlu’na teşekkür ederiz.

Bundan sonraki yol haritamız; TJK’dan talep ettiğimiz yeni hipodrom projesini hayata geçirmek için, vakit kaybetmeden TJK Başkanı Sn. Serdal Adalı’dan görüşme talep ederek İstanbul Veli Efendi’ye gitmek olacak.

KTAY’ın ilk genel kurulunda da söylediğimiz gibi;

Hipodrom yarışçılığını modern koşullarda, en kısa sürede başlatmak ve devamlılığını sağlamak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız.

Taahhüt ettiğimiz süre içerisinde, ülkemizde hipodrom yarışçılığını başlatamazsak, gereğini yapacağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın.

Şimdi, Ülkemizdeki Hipodrom Yarışçılarının “Mabedimiz” dediği Alayköy Hipodrom Arazisini, tekrardan camiaya kazandırmanın keyfini sürme zamanı…

Tüm At Sahiplerine, Antrenörlere, Jokeylere, Binicilere ve Yarışseverlere saygıyla duyurulur.” ifadelerini kullandı.

Bu habere tepkiniz:



30/11/2021 15:10