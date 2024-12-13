Çetinkaya, Cihangir'i liderlikten etti
YAYIN TARİHİ:
13/12/2024
AKSA Süper Lig'in 13.haftasının açılış karşılaşmasında Çetinkaya Atatürk Stadı'nda Cihangir'i 1-0 mağlup etti.
51.dakikada Maossa Traore'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Çetinkaya 53.dakikada Yasin Doğan’ın golüyle öne geçti. Cihangir'in atakları sonucu değiştirmeyince Çetinkaya 1-0 kazanarak puanını 19'a çıkardı. Cihangir 27 puanda kalırken gol averajıyla ikinci sıraya indi, Miracle Değirmenlik liderliğe yükseldi.
YAYIN TARİHİ: