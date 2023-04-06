Çetinkaya dünya arenasında

Çetinkaya sporcuları, Altınordu Spor kulübünün düzenleyeceği uluslararası U 12 Cup’a katılmak için İzmir’e gitti

Altınordu Futbol Kulübü'nün geleneksel olarak düzenlediği U12 İzmir Cup turnuvası bu yıl 7-8-9 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, 100. yıl etkinlikleri kapsamında ana paydaş olarak yer aldığı U12 İzmir Cup turnuvasına büyük bir önem ve destek veriyor.

Turnuvanın 7 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek açılış törenine konuk olacak TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunda genç oyuncu gelişimini uluslararası standartlarda, sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde oluşturmak amacıyla 'Futbol Akademileri' projesini hayata geçirdiklerini ifade etti.

Dünyada genç futbolcu gelişiminin U6-U9 yaş grubunda başladığının ve bu yaş grubunun kritik öneme sahip olduğunun altını çizen Büyükekşi, futbol akademileri projesiyle U6'dan başlayarak U19'a kadar genç futbolcuların gelişimine ve onları yetiştirecek antrenörlerin eğitimine her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi.

Hem Türkiye'den hem de dünyanın dört bir yanından bu anlamlı turnuvaya katılacak tüm çocuklara başarılar dileyen Büyükekşi, yurtdışından gelecek tüm takımları Türk misafirperverliğiyle İzmir'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Dünya genelinden 72 takımın katılacağı, 2011 yılı ve sonrası doğumlu genç yeteneklerin bir araya gelerek etkileşimde bulunacakları U12 İzmir Cup'ta heyecan yine dorukta olacak.

Ülkemizden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi Süper Lig kulüplerinin U12 takımlarının yanı sıra 1'inci Lig, alt ligler ve amatör kulüplerle birlikte 28 takımın katılacağı turnuva 7-8-9 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Dünyanın farklı liglerinden Chelsea, Porto, Athletic Bilbao, Bayern Münih, Paris Saint-German ve Juventus gibi dev takımların altyapılarının da bir araya geleceği turnuva İzmir'in Selçuk ilçesinde yer alan Altınordu İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Grup ve eleme aşamalarından geçen takımlar finale çıkacak

Grup ve eleme aşamalarından oluşacak turnuvada 8'er takımdan 9 grup oluşturuldu. Grubunu ilk 4 sırada tamamlayan takımlar son 32 turuna çıkacak ve eleme usulü oynanacak maçlarla kupayı almaya çalışacak.

Turnuvanın amacı kazanmaktan ziyade gençlerin, antrenörlerin ve teknik ekiplerin birbirini tanıması ve etkileşimi. Final ve üçüncülük maçı dışında bütün maçlar 20 dakika olarak tek devre oynanacak.

Final ve üçüncülük maçının ise 15'er dakikadan iki devre oynanacak. 9 Nisan tarihinde final maçından sonra 16:30'da kupa ve madalya töreni yapılacak.

Turnuvanın sloganı: İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu

Turnuvanın logosunda Altınordu'nun sloganı olan "İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu" sloganını kullandı. 2013 yılından bu yana düzenlenen uluslararası bu turnuva, "Dünya Çocukları"nın mutluluğu için düzenlenmekte olup, çocukların gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

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06/04/2023 08:43