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Çetinkaya eski başkanı Eren Defteralı hayatını kaybetti

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05/08/2019
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Çetinkaya eski başkanı Eren Defteralı hayatını kaybetti

Lefkoşa'nın sevilen isimlerinden Eren Defteralı hayatını kaybetti.

Çetinkaya Spor Kulübünde futbol oynadıktan sonra başkanlık yapan Eren Defteralı yaşamını yitirdi.

Çetinkaya Spor Kulübü Başkanı Bülent Dizdarlı, Defteralı’nın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Dizdarlı’nın paylaşımı şöyle:

ÇETİNKAYA OLARAK YASTAYIZ… Başkanımız ve sporcumuz Eren Defteral'ıyı az önce kaybettik...Ruhu şad olsun.... Cenazesi çarşamba günü öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası kaldırılacaktır. Aynı gün sabah saat 10.30 da ise Çetinkaya kulübünde tören düzenlenecektir. Tüm aile ve camiaya Tanrıdan sabır diliyorum
 

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TAGS: Eren Defteralı
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