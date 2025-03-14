Çetinkaya, Gönyeli Koopspor'a direnemedi: 75-61

Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Ülviye Beşe, Kaan Yatman, Ahmet Enes Güngördü

Koopspor: Halil (12), James (12), Hakan, Enver (2), Aykut (6), Refet (14), Tan, Berkem (4), Özer, Hasan (12), Attila (4)

Çetinkaya: Sarp (6), Burak (2), Yoan (19), Dora, Aras, Savaş, Deniz, Joshua (3), Ray Allen (9), Ngandu (13), Kaan (9)

1.periyot: 19-11

İlk yarı: 33-23

Üçüncü periyot: 53-42

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta Gönyeli Koopbank zaman zaman zorlandığı maçta Çetinkaya’yı 75-61 yenerek ikide iki yaptı. Sarı krımızılılar ise ikinci kez yenildi.

Gönyeli KoopBank ilk bölümden itibaren üstün oynasa da Çetinkara farkın açılmasına izin vermedi. İlk yarı 33-23 Gönyeli KoopBank üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci yarıda da Gönyeli üstünlüğü maç sonuna kadar devam etti ve maçı 75-61 kazandı.

Maçta Gönyeli KoopBank oyuncusu Refet 14 sayı, 11 ribaund ile double double yaparken 1 blok ve 23 verimlilikle maçın adamı oldu.