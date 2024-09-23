Çetinkaya güneyde yarışacak

KTAY Kurucu Başkanı Bahir Çetinkaya ve Kurucu Üyesi Berkan Öztürk, at yarışçılığına Kıbrıs’ın güneyinde devam edecek.

Kıbrıs Türk At Yarışları derneği kurucu başkanı Bahir Çetinkaya ve kurucu üyesi Berkan Öztürk, at yarışçılığı kariyerlerine Güney Kıbrıs’ta, profesyonel olarak devam edecek.

KKTC’de yıllar sonra at yarışlarını başlatıp devamlılığını sağladıktan sonra, yaşanan bazı olumsuz gelişmelerden dolayı istifa eden kurucu üyeler, Kıbrıs’ın güneyinden Tay satın alarak, Nicosia Race Club Hippodrome’unda profesyonel olarak at yarışçılığı kariyerlerine devam etme kararı aldılar.

Cyprus Turf Club’a resmi olarak üye olan Öztürk ve Çetinkaya’nın tayı, önümüzdeki ay Güney Lefkoşa Hipodromu’nda yarışacak.