Çetinkaya, İbrahim, Ozan ve Yiğitcan’ı renklerine kattı…

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29/08/2021

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Çetinkaya, İbrahim, Ozan ve Yiğitcan’ı renklerine kattı…

Tarihinde ilk kez alt küme Birinci Lig'de mücadele edecek olan Çetinkaya kadrosunu güçlendiriyor.

Tecrübeli isimleri daha önce kadrosuna dahil eden sarı kırmızılılar son üç transferiyle kadro derinliğini sağladı.
Teknik direktör Turan Altay'ın raporu doğrultusunda Dumlupınar'ın kanat oyuncusu İbrahim Köse, Yenicami'nin genç kalecisi Ozan Moroğlu ve Doğan T.B.'nden Yiğitcan Ayaz kiralık olarak kadroya dahil edildi.

TC kontenjanını forvet Ömer Kaygusuz'dan yana kullanan Çetinkaya'da Batuhan Çalban'ın çapraz bağının kopması ve ameliyatı sonrası  uzun süre sahalardan uzak kalacak olması üzüntü yarattı.

29/08/2021 12:57
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TAGS: Çetinkaya, İbrahim, Ozan ve Yiğitcan’ı renklerine kattı…, haberkibris,
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