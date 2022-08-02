Çetinkaya sahaya iniyor

Genel kurulunu geçtiğimiz hafta gerçekleştiren ve Süleyman Yemen başkanlığında yönetimini oluşturan Çetinkaya'da yeni sezon çalışmaları yarın (3 Ağustos) başlıyor.

Teknik direktörlüğe Cemal Kır'ı getiren sarı kırmızılılarda sporcu toplantisi bugün gerçekleştirildi.

Takımdan ayrılan ve kiralık futbolcuların bu sezon kulüplerine dönmesiyle kadrosu daralan Çetinkaya genç takımdan da katılacak isimlerle start verecek.

Doğan Türk Birliği'nin transfer etmek istediği Mustafa Kemal Atlar ile Yusuf Kondoz sporcu toplantısına katıldı.

Metehan'daki tesislerinde antrenmanlarına başlayacak Çetinkaya'da Cemal Kır'ın yardımcılıklarını Hamdi Öğütçü ve Çağan Kılıç, kaleci antrenörlüğünü Emre Ersoy yapacak.

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02/08/2022 19:21