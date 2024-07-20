Çetinkaya U14 Takımı Acapulco Hotel'de Şampiyonluğun Keyfini Çıkarıyor

U14 Ligi şampiyonu Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, elde ettiği büyük başarının ardından şampiyonluğun keyfini Acapulco Hotel'de çıkarıyor. Sezon boyunca gösterdikleri üstün performans ve azimle hak ettikleri şampiyonluk, genç oyuncular ve teknik ekip tarafından büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

Acapulco Hotel'de düzenlenen kutlama etkinliklerinde, oyuncular hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de sezonun yorgunluğunu atıyor. Havuz başında yapılan etkinlikler, özel yemekler ve takım ruhunu pekiştiren aktivitelerle dolu geçen bu tatil, genç sporcular için unutulmaz anılarla dolu.