Çetinkaya U16 Teknik Direktörü Bülent Şahin, Şampiyonluk Sonrası Duygularını Paylaştı

U16 Asbuzu Ligi'nde mücadele eden Çetinkaya takımı, bugün oynanan final maçında rakiplerini penaltı atışları sonucunda 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Normal süresi 0-0 berabere biten maçta, Çetinkaya'nın genç futbolcuları penaltı atışlarında soğukkanlılıklarını koruyarak kupayı kazanmayı başardı.



Maç sonrası açıklama yapan Çetinkaya U16 Teknik Direktörü Bülent Şahin, şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Şahin, "Öncelikle bu şampiyonlukta en büyük emeği olan çocuklarımıza, bizi yalnız bırakmayan ailelerimize, bu akşam yanımızda olan taraftarlarımıza ve her zaman yanımızda olan Çetinkaya Kulübü Başkanı Mehmet Tatar başkanımıza ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum." dedi.