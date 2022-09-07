Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi'de durmak yok

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07/09/2022

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Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi'de durmak yok

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi ve İyilik Derneği’nin ortaklaşa düzenleyeceği futbol turnuvası 11 Eylül pazar günü Çetinkaya Mustafa Defteralı Tesislerinde U 10 ve U 8 kategorilerinde düzenleniyor.
Turnuvaya Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, Yonpaş Dumlupınar Futbol Akademisi, 1461 İskele Trabzon Futbol Akademisi ve
Alayköy gençlik ve spor kulübü takımları katılacak.
 Turnuvada her iki yaş kategorisinde  “Güner Burgul en iyi oyuncu ödülü" verilecek.

07/09/2022 17:37
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