Çetinkaya'da kriz devam ediyor

Çetinkaya'da yapılan iki genel kurulda başkan adayı çıkmazken sponsor bulma çalışmaları da henüz sonuç vermedi.

Önce ülkemizde ardından Türkiye'de bazı kurumlarla yapılan sponsorluk görüşmelerinde istenen kaynak sağlanamayınca sarı kırmızılılarda yönetim oluşma noktasında tıkanıklık yaşandı.

Divan Başkanı Hasan Macila ile kulübün ileri gelenlerinin çabaları henüz sonuç vermezken Efsane bir sezon sonra döndüğü Süper Lig yolunda ciddi bir kriz ile karşı karşıya kaldı.

İki ay sonra başlayacak lig yarışı için kadrolarını büyük oranda belirleyen takımlar yeni sezon çalışmalarına başlarken Çetinkaya'daki belirsizlik sürüyor.

Kadrodaki futbolcular da yönetimin belirlenmesini ve yeni sezonla ilgili durumlarının netleşmesini bekliyor.

Bu habere tepkiniz:



15/07/2022 18:09