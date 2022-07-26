Çetinkaya'da Süleyman Yemen dönemi başladı

Çetinkaya Kulübü'nde uzun zamandır devam eden başkanlık sorunu bu akşam Süleyman Yemen'in genel kuruldan onay almasıyla son buldu.

Geçtiğimiz sezon tarihinde ilk kez alt ligde oynayan ve Süper Lige terfi eden sarı kırmızılılarda sponsor arayışları yaklaşık iki ay sürmesine rağmen sonuç alınamadı.

Eski başkan ve birçok eski yöneticinin bu zor virajdan çıkma adına kaynak yaratarak mütevazi bir kadroyla lige girme hedefiyle Süleyman Yemen başkanlığında bir oluşuma gidildi.

Olağanüstü genel kurulda tek aday olan Süleyman Yemen onay alarak ikinci kez Çetinkaya başkanlık görevini devralırken birlik olma ve camianın önde gelen isimlerinin ellerini taşın altına koymasını beklediklerini vurgulayarak teknik heyeti belirleyip kadro oluşumuna süratle gideceklerini açıkladı.

Çetinkaya'nın geçtiğimiz sezon mağlup olduğu Düzkaya maçından sonra maçın hakemlerine karşı saldırı ve darp olayını gerçekleştiren Süleyman Yemen, KTFF Disiplin Kurulu tarafından bin günün üzerinde cezaya çarptırıldığından sürekli hak mahrumiyeti yani ömür boyu men cezası almıştı.

Bu cezaya karşılık talimatlarda Yemen'in başkan seçilmesini engelleyecek madde bulunmuyor.

Süleyman Yemen, sürekli hak mahrumiyeti cezası nedeniyle Çetinkaya kulübüyle ilgili federasyon nezdinde temsiliyet yapamayacak, işlem gerçekleştiremeyecek, oyun alanı içerisine giremeyecek.

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26/07/2022 21:23